Мама 8-летнего нижегородца объяснила, как он оказался на карнизе седьмого этажа

Сегодня утром нижегородцы обсуждали страшную историю, произошедшую в Канавинском районе Нижнего Новгорода – здесь 8-летний ребенок забрался на карниз балкона на седьмом этажа и пытался перебраться к соседям. Только чудом малыш не пострадал. К счастью, ребенка заметили бдительные прохожие и вызвали специальные службы. Теперь мать мальчика объяснила, как это произошло.

- 9 августа у меня резко ухудшилось самочувствие. Вызвали скорую помощь. Предварительно скорая поставила грыжу в поясничном отделе в остром состоянии. Понадобилась экстренная медицинская помощь, и мы поехали в больницу, - рассказала женщина в группе «Нижний Новгород. Без цензуры».

По словам женщины, к ребенку должна была приехать родственница и посидеть с ним. Однако ребенок ее не дождался.

- У сына есть умные часы, и он всегда на связи. Когда мы уехали, он увидел, что часы разрядились. Зарядное устройство найти не смог. Переживая, что не сможет мне позвонить, он решил попросить зарядник у соседей. От волнения он не смог рационально мыслить. И решил перелезть через балкон на общую лоджию, чтобы обратиться к соседям.