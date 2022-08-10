Сотни жилых домов останутся без холодной воды в Нижегородской области 11 августа

Сотни жилых домов могут остаться без холодной воды в Нижегородской области завтра, 11 августа, в связи с проведением работ на трубопроводе диаметром 500 мм по адресу: деревня Ольгино, в районе дома 63. В результате холодное водоснабжение может быть приостановлено в населённых пунктах Новинки, Ольгино, Кусаковка, Дружный и Ближнее Борисово. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Нижегородский водоканал".

Отключение холодной воды может продлиться с 10:00 до 17:00. Нижегородский водоканал рекомендует жителям указанным населённых пунктов запастись холодной водой с вечера сегодняшнего дня. Также сообщается, что на местах отключения будут дежурить автоцистерны с питьевой водой, которые будут передвигаться по адресам согласно заявкам жителей. Заявки можно оставить по телефону 246-99-99.

А полный список домов, которые могут попасть под отключение холодной воды, Вы найдёте на сайте Нижегородского водоканала.