Управление ГО и ЧС администрации города Дзержинска информирует

С момента начала купального сезона в этом году на территории городского округа утонули 5 человек.

Большинство несчастных случаев происходит на «диких» пляжах. Именно в таких запрещенных для купания местах находят утопленников. Центр ГИМС ГУ МЧС России по Нижегородской области призывает не купаться в необорудованных местах, не оставлять детей без присмотра, не входить в воду после употребления алкоголя. Игнорировать эти простые правила безопасности на воде смертельно опасно!

Ролик подготовлен Информационным центром «Дзержинские ведомости» совместно с Центром ГИМС ГУ МЧС России по Нижегородской области.

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