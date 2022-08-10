Олег Лавричев: «Своим трудом строители создают объекты, которые формируют облик Нижнего Новгорода»

Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

На протяжении многих веков благородная профессия строителя пользуется заслуженным почетом и уважением во всем мире. Ваш труд – основа благополучия и стабильности общества. Качество жизни каждого человека зависит от результатов вашей работы. Вы создаете объекты, которые формируют облик Нижнего Новгорода, делают его неповторимым и узнаваемым.

Вы внесли огромный вклад в развитие города. К его 800-летию было возведено и приведено в порядок огромное количество объектов инфраструктуры. Несмотря ни на какие трудности, ваша работа продолжается – строятся новые микрорайоны, детские сады и школы, объекты для проведения отдыха и досуга, учреждения здравоохранения, приводятся в порядок общественные пространства. Все это позволяет Нижнему Новгороду двигаться вперед, развиваться и становится еще более комфортным для жизни.

В этот праздничный день от души желаю вам счастья, крепкого здоровья и семейного благополучиях, успехов в труде, спокойствия и уверенности в завтрашнем дне!

Справка

6 сентября 1955 года Президиумом Верховного Совета был издан Указ «Об установлении ежегодного праздника «День строителя». Было решено отмечать профессиональный праздник каждый год во второе воскресенье августа. Празднование Дня строителей в советские времена заложило традиции, которые дошли до сегодняшних дней и активно поддерживаются современниками. В 2022 году День строителя выпадает на 14 августа.