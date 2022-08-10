Нижегородец заглядывал под юбки женщин в троллейбусе

Свидетелями весьма странного поведения пассажира троллейбуса № 31 стали нижегородцы – мужчина направлял телефон под юбки женщинам и делал снимки.

- Женщины Нижнего Новгорода, будьте бдительны, особенно те, кто носит юбки и платья, - рассказали очевидцы в группе «Инцидент. Нижний Новгород». - Вчера данный молодой человек в троллейбусе 31 включал камеру на телефоне и направлял под юбки девушек. На моё замечание сделал вид, что не к нему обращаюсь. При выходе из троллейбуса пристроился еще к одной девушке. Видя, что я его фотографирую, продолжил свои действия.

Напомним, ранее мы писали о лжекондукторе в нижегородской маршрутке. Прихватив у водителя несколько лишних билетов, тот потом торговал ими в салоне. Этот необычный «бизнес» попал на камеры видеонаблюдения.