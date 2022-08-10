Подруги утонувшей 11-летней девочки в Володарске скрыли ее гибель от взрослых. Как оказалось, они с самого начала знали о том, что девочка утонула. Однако опасаясь гнева родителей, придумали историю с ее исчезновением. Напомним, накануне в Володарске был объявлен сбор волонтеров на поиски пропавшей девочки. Однако вскоре ее вещи полиция нашла на берегу озера Малибу. На место происшествия была вызвана водолазная группа. Около четырех часов утра тело девочки достали из озера.

- Мы пошли купаться на озеро. Там Настя залезла на плечи Кате (имена детей изменены – прим. ред.) и попросила ее пронести по озеру вдоль берега. Но та пошла на середину озера. Там они упали и стали тонуть, - рассказали девочки журналистам "Кстати". - Насте в итоге удалось выплыть, а Кате нет. Мы испугались, что родители будут ругаться. Поэтому придумали другую историю и начали всем ее рассказывать – что она проехала круг на велосипеде и пропала.

Обнаружить правду удалось только тогда, когда на место ЧП приехали полицейские и волонтеры. Они-то и нашли вещи пропавшей девочки на берегу.