Фасад здания клуба инвалидов «Вера» в Дзержинске отремонтируют

На этой неделе в клубе инвалидов «Вера» на улице Гайдара начались ремонтные работы. Они проходят на фасаде здания: в этом году он будет оштукатурен и окрашен. По поручению главы города Дзержинска Ивана Носкова из городского бюджета на эти работы выделено почти 2 млн рублей.

Все фасадные работы выполняет подрядная организация «Нижегородспецстроймонтаж».

«В клубе инвалидов «Вера» был неоднократно, здесь работают и занимаются люди, по-настоящему преданные своему делу. Много лет назад, переехав в здание на ул. Гайдара, они своими силами делали ремонт, сами штукатурили и красили стены, меняли пол. Администрация города должна оказывать реальную поддержку коллективу. В конце прошлого года вместе с руководителем клуба Светланой Торчинской определили, что зданию очень нужен ремонт фасада. Все-таки это лицо учреждения и именно он создает первое впечатление, – сказал глава города Дзержинска Иван Носков. – Уверен, результат понравится всем ребятам и они будут с радостью приходить в свой клуб. И, конечно, надеюсь, у руководства и сотрудников уже есть планы по ремонту здания и территории на следующий год».

Напомним, в прошлом году в клубе «Вера» полностью заменили окна, а на территории заасфальтировали дорожки и восстановили веранду. В рамках проекта «Городские реновации» одно из помещений было переоборудовано в коворкинг. Тогда же по инициативе Молодежной администрации города Дзержинска было выполнено благоустройство сквера перед клубом.

«Наш клуб продолжает преображаться во многом благодаря постоянной поддержке главы города. В 10 объединениях у нас занимается более 300 ребят разного возраста, и для каждого из них «Вера» – это практически второй дом. В этом здании мы «живем» с 2003 года, а само оно было построено еще в 50-х годах прошлого века. Понятное дело, почти за 70 лет все износилось и требует ремонта. Поэтому идем поэтапно и с каждым годом будем делать наш клуб и его территорию еще более удобными и современными», – поделилась руководитель клуба инвалидов «Вера» Светлана Торчинская.

Ремонт фасада клуба инвалидов «Вера» планируется завершить в сентябре.

Напомним, в 2022 году на ремонтную кампанию учреждений социальной сферы из городского бюджеты выделено более 190 млн рублей. Работы проходят во всех школах и детских садах, семи учреждениях культуры и пяти спортивных школах.