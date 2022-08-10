Свет отключили частично в Ленинском районе Нижнего Новгорода 10 августа

Электроснабжение отключили частично в Ленинском районе Нижнего Новгорода сегодня, 10 августа. Временные неудобства связаны с проведением плановых работ на системах ЖКХ. Информация об этом размещена на официальном сайте Управления ГОЧС города Нижнего Новгорода.

Так, с 09:00 до 17:00 света не будет в домах № 1,3 и 1/18 по улице Паскаля, а также в домах № 2,4 по улице Робеспьера.

Напомним, подобные плановые отключения происходят в Нижнем Новгороде регулярно и практически ежедневно. Например, вчера около 45 домов осталось без света в Приокском районе.