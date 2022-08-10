ВТБ в Нижегородской области увеличил продажи ипотеки на 30%

ВТБ в Нижегородской области в июле выдал 230 ипотечных кредитов на 781 млн рублей, что на 30% превышает аналогичный показатель предыдущего месяца. Всего за январь-июль этого года ВТБ в регионе заключил более 1,5 тысяч ипотечных сделок на сумму, превышающую 4,9 млрд рублей. При этом каждая вторая сделка прошла на льготных условиях.

Значительным спросом у нижегородцев сейчас пользуются квартиры в новостройках. Их доля в общем объеме выданных кредитов за первые семь месяцев составила 40%. Каждую вторую сделку на первичном рынке ВТБ провел по основной программе ипотеки с господдержкой – клиенты оформили 325 кредитов на 973 млн рублей.

«Семейной ипотекой» в ВТБ воспользовались более 300 нижегородцев, объем сделок превысил 1 млрд рублей. Спрос на ипотеку по данной программе в целом по стране вырос даже в сравнении с аналогичным периодом прошлого года – почти в четыре раза. В июле ВТБ запустил собственную программу поддержки многодетных семей, которые могут оформить в банке жилищный кредит всего под 3%. За первый месяц сделки на общую сумму 625 млн рублей прошли в 45 регионах, в том числе в Нижегородской области.

Чтобы помочь заемщикам снизить финансовую нагрузку по ранее оформленным кредитам по высоким ставкам летом ВТБ перезапустил рефинансирование ипотеки. В Нижегородской области банк провел более 100 таких сделок на сумму порядка 270 млн рублей. В настоящее время ставка по программе рефинансирования ВТБ составляет 9,9%.

«Поэтапное снижение ключевой ставки и, как следствие, существенное улучшение условий по собственным ипотечным программам банков позволило перезапустить рынок вторичного жилья. Так, если в апреле в Нижегородской области в общем объеме ипотечных выдач ВТБ доля сделок на вторичном рынке занимала лишь 15%, в июле она уже составила 78%. Мы ожидаем, что это позитивно отразится на развитии строительного сектора в целом: рост клиентской активности на вторичном рынке жилья даст новый толчок и для более активной купли-продажи квартир в новостройках», - отметил управляющий ВТБ в Нижегородской области Всеволод Евстигнеев.

В целом по стране за январь-июль ВТБ выдал более 112 тысяч ипотечных кредитов на 510 млрд рублей. Чаще всего заемщики оформляли кредиты в Москве и Московской области, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (51,5 млрд рублей), а также в Краснодарском крае (24,9 млрд), Республике Татарстан (21,1 млрд) и в Новосибирской области (14,9 млрд).