Улицы Нижнего Новгорода затопило в результате ливня 9 августа

Множество улиц Нижнего Новгорода оказалось затоплено в результате ливня, обрушившегося на город сегодня утром, 9 августа. По словам мэра приволжской столицы Юрия Шалабаева, в большей степени от ливня пострадала нижняя часть города. Днём он также дал поручение вывести дополнительную водооткачивающую технику в районы Нижнего Новгорода, которые особенно пострадали.

– Грозовой фронт прошёл в основном по территориям Сормовского, Московского и Канавинского районов. Приокский и Советский районы утренний ливень обошёл стороной, – сказал Юрий Шалабаев. – У глав районов эта тема стоит на особом контроле, ранее я уже давал поручение при возникновении неблагоприятных погодных условий оперативно направлять водооткачивающую технику на проблемные участки.

По последним данным, сегодня на улицах Нижнего Новгорода работали 28 единиц техники. Но положение дел остаётся на контроле мэрии, так как синоптики прогнозировали дождь вплоть до 10 августа.

Так, в Сормове затопило улицы Светлоярскую, Вождей Революции, Федосеенко, Гаугеля, проспект 70 лет Октября. Кроме того, шла очистка дождеприёмных колодцев и труб на улицах Культуры, Свободы, Ужгородской и на бульваре Юбилейном.

В Московском районе затопило улицу Чаадаева, 41 и площадь Героев, улицы Рябцева, Гастелло, Глинки, 40, кольцо автобуса №10 и проспект Героев. Помпы были задействованы на улице Народной, 34, 50.

В Канавине воду откачивали с Тонкинской, Советской, Гордеевской, Зимина, Мурашкинской, Должанской, Прокофьева и Стрелка.

В Нижегородском – с набережной Гребного канала, Нижневолжской набережной, с улиц Деловой, Яблоневой, Ковалихинской, с перекрёстков Большой Печёрской и Нестерова, Пискунова и Алексеевской, Ошарской и Октябрьской. В том числе шла очистка ливнёвок от листьев и прочего мусора.

В Автозаводском районе затопило улицы Дьяконова, Пермякова, Переходникова, Героя Смирнова, Челюскинцев, проспект Бусыгина и другие.

В Ленинском откачка воды шла возле Силикатного озера, на улице Новикова-Прибоя в районе улицы Усольской, возле АО ПКО "Теплообменник" и в районе виадука на пересечении улиц Новикова-Прибоя и проспекта Ленина.

В Приокском районе дежурная бригада проверила наличие подтоплений. Техника была переведена в режим повышенной готовности. Аналогичная ситуация в Советском районе.

Напомним, стену павильона по выдаче FAN ID снесло ветром на стадионе "Нижний Новгород" сегодня утром.