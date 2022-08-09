Стену павильона по выдаче FAN ID снесло ветром на стадионе "Нижний Новгород"

Стену павильона по выдаче карт болельщика снесло ветром на стадионе "Нижний Новгород". Это засняли установленные внутри помещения камеры видеонаблюдения. Запись с камер опубликовали в соцсетях.

Судя по записи, ЧП случилось сегодня утром, 9 августа, в 07:16. На кадрах видно, что внутри павильона пусто, людей нет. В какой-то момент сильный порыв ветра проламывает одну из стен и врывается в помещение.

В комментариях к видеосвидетельству происшествия нижегородец Алексей А. задался вопросом:

– Стены из тетрадного листа?

Напомним, ранее мы рассказывали, как Нижний Новгород пережил очередной натиск стихии, накрывший город сегодня.