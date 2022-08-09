Режим ЧС ввели в доме на улице Баумана, где произошел взрыв аэрозоля от насекомых

С 18 июля в границах квартир № 39 и № 54 дома № 50 по улице Баумана в Ленинском районе Нижнего Новгорода установлен режим ЧС. Это связано со взрывом аэрозоля от насекомых, который произошёл в одной из квартир. Соответствующее постановление, подписанное мэром Юрием Шалабаевым, размещено на сайте городской администрации.

Для ликвидации чрезвычайной ситуации был создан оперативный штаб. В постановлении отмечено, что по мере необходимости жильцов пострадавших квартир необходимо разместить в гостиницах или манёвренном фонде.

Планируется, что в доме, где произошел взрыв, выполнят аварийно-восстановительные работы, но для начала будет проведено обследования пострадавших квартир.

Полицейские, в свою очередь, должны будут организовать охрану личного имущества и документов жителей подъездов № 3 и № 4 в зоне ЧС.

Напомним, обрушившаяся межквартирная перегородка и выбитые окна – то, к чему привёл хлопок неизвестного вещества в одной из квартир пятиэтажного дома № 50 по улице Баумана в Нижнем Новгороде. Жертв и пострадавших среди людей, к счастью, удалось избежать. В тот вечер из здания были эвакуированы 37 человек, в том числе шестеро детей.

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