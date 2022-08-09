Мораторий на применение неустойки к инвесторам ввели в Нижегородской области

Мораторий на применение неустройки к инвесторам ввели в Нижегородской области. Губернатор региона Глеб Никитин подписал соответствующее постановление о приостановлении начисления штрафов за то, что застройщики-инвесторы не предоставили разрешение на строительство и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в срок. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Глеб Никитин принял решение о предоставлении этой меры для поддержания региональной экономики.

В том числе приостанавливается начисление пеней по оплате компенсации затрат за социальную, транспортную и инженерную инфраструктуры. Мера поддержки будет действовать с 1 марта по 31 декабря 2022 года.

– Мы постоянно оцениваем ситуацию, общаемся с бизнесом для оперативного реагирования и оказания необходимой поддержки. Мораторий на начисление штрафов – одна из таких мер, на которую есть запрос у предпринимателей, – пояснил Глеб Никитин. – Инвесторам сейчас приходится пересматривать планы, сроки, вопросы финансирования, рынков поставки сырья. Это занимает время, и его необходимо дать. Мы заинтересованы в том, чтобы "заякорить" инвесторов именно в Нижегородской области.