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Общество9 августа 2022 15:16

2-ую Оранжерейную улицу перекроют в Нижнем Новгороде до 1 сентября

Меры будут приняты в связи с ремонтом на инженерных сетях
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
2-ую Оранжерейную улицу перекроют в Нижнем Новгороде до 1 сентября. Фото: ЦОДД Нижнего Новгорода

2-ую Оранжерейную улицу перекроют в Нижнем Новгороде до 1 сентября. Фото: ЦОДД Нижнего Новгорода

Движение транспорта по улице 2-й Оранжерейной приостановят в Советском районе Нижнего Новгорода до 1 сентября 2022 года в связи с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях. А именно будет перекрыто движение по участку между домом №6 и домом №7/5 по улице Тимирязева. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства. В ЦОДД Нижнего Новгорода поделились схемой изменённого движения.

Так, ограничения будут действовать с 08:00 11 августа до 23:59 31 августа.

– На подъездах к этому участку будут установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки. Объезд будет организован по прилегающим улицам, – добавили в департаменте.