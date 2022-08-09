2-ую Оранжерейную улицу перекроют в Нижнем Новгороде до 1 сентября. Фото: ЦОДД Нижнего Новгорода

Движение транспорта по улице 2-й Оранжерейной приостановят в Советском районе Нижнего Новгорода до 1 сентября 2022 года в связи с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях. А именно будет перекрыто движение по участку между домом №6 и домом №7/5 по улице Тимирязева. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства. В ЦОДД Нижнего Новгорода поделились схемой изменённого движения.

Так, ограничения будут действовать с 08:00 11 августа до 23:59 31 августа.

– На подъездах к этому участку будут установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки. Объезд будет организован по прилегающим улицам, – добавили в департаменте.