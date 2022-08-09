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Новости компаний9 августа 2022 15:12

Министр энергетики Российской Федерации Николай Шульгинов посетил тамбовский филиал ПАО «Россети Центр»

Министр энергетики Российской Федерации Николай Шульгинов посетил тамбовский филиал ПАО «Россети Центр».

Министр энергетики Российской Федерации Николай Шульгинов посетил тамбовский филиал ПАО «Россети Центр».

В рамках программы выездных мероприятий Министр энергетики Российской Федерации Николай Шульгинов с рабочим визитом посетил филиал ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго», где состоялась презентация инновационных разработок Общества.

В мероприятии приняли участие генеральный директор, председатель Правления ПАО «Россети» Андрей Рюмин, временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров и руководство ПАО «Россети Центр».

«Не всегда увидишь персонал, у которого глаза горят и он с таким воодушевлением рассказывает про свои продукты и проекты, которые он хочет реализовать. Поэтому ориентируемся на людей, которые хотят этим заниматься», – отметил министр энергетики Российской Федерации Николай Шульгинов.

«Инновации, которые мы разрабатываем и внедряем силами компании, уже сегодня повышают эффективность работы наших специалистов, обеспечивают надежность функционирования электросетевого комплекса, а в конечном итоге – влияют на удовлетворенность наших потребителей», – подчеркнул генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации «ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.