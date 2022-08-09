Министр энергетики Российской Федерации Николай Шульгинов посетил тамбовский филиал ПАО «Россети Центр».

В рамках программы выездных мероприятий Министр энергетики Российской Федерации Николай Шульгинов с рабочим визитом посетил филиал ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго», где состоялась презентация инновационных разработок Общества.

В мероприятии приняли участие генеральный директор, председатель Правления ПАО «Россети» Андрей Рюмин, временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров и руководство ПАО «Россети Центр».

«Не всегда увидишь персонал, у которого глаза горят и он с таким воодушевлением рассказывает про свои продукты и проекты, которые он хочет реализовать. Поэтому ориентируемся на людей, которые хотят этим заниматься», – отметил министр энергетики Российской Федерации Николай Шульгинов.

«Инновации, которые мы разрабатываем и внедряем силами компании, уже сегодня повышают эффективность работы наших специалистов, обеспечивают надежность функционирования электросетевого комплекса, а в конечном итоге – влияют на удовлетворенность наших потребителей», – подчеркнул генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации «ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.