Мошенница обманула 92-летнюю кстовчанку под предлогом обмена денежных купюр на новые

Изобретательность мошенников не перестает удивлять. Кем только они не прикидываются, чтобы незаконным путем получить от доверчивых граждан деньги. Чаще всего, конечно же, на их удочку попадаются пенсионеры. Например, в сети аферистов в июле попалась 92-летняя жительница города Кстово.

Мошенница подошла к потерпевшей, когда та вечером гуляла у своего дома. Незнакомка рассказала пенсионерке о том, что сейчас в стране проводят денежную реформу и скоро купюры начнут менять на новые. Женщина также обмолвилась о том, чтобы в дальнейшем избежать проблем с денежным обменом, необходимо предоставить свои паспортные данные. Слово за слово и вот пенсионерка уже зовёт мошенницу к себе в квартиру.

- Не смотря на то, что с пенсионеркой ранее проводились беседы профилактического характера о том, как распознать мошенничество потерпевшая в виду своего возраста забыла о мерах предосторожности и доверилась своей новой знакомой, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

В общем, пока 92-летняя кстовчанка отлучилась за паспортом, злоумышленница обыскала квартиру пожилой женщины и из платяного шкафа в спальне похитила 210 тысяч рублей и золотые украшения. Стащенными оказались кольцо и браслет 585 пробы, которые суммарно оцениваются в 50 тысяч рублей. Пенсионерка в силу возраста и своего здоровья ходила медленно и к тому моменту, когда она вернулась обратно, то ни девушки, ни денег уже не было.

В настоящее время полиция разыскивает злоумышленницу, также возбуждено уголовное дело по статье: «Кража».

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