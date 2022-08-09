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Общество9 августа 2022 13:58

Подземную парковку построят возле Нижегородского кремля

Со временем парковать автомобили внутри стен крепости будет запрещено
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА

Многоуровневую парковку построят в пешей доступности от Нижегородского кремля. Об этом "КП – Нижний Новгород" рассказали в пресс-службе нижегородского областного правительства.

В ведомстве напомнили, что Кремль представляет собой объект культурного наследия. В рамках его реконструкции к 800-летию города в прошлом году в том числе было значительно сокращено парковочное пространство на территории Нижегородского кремля. Со временем от парковки автомобилей внутри стен крепости планируется и вовсе отказаться. В этой связи прорабатывается вопрос о создании парковки вне стен Кремля, но в пешей доступности.

– Рассматриваемая территория для строительства подземного паркинга проходит за границами ОКН. Кроме того, перед строительством обязательно будут проведены геологические, топографические и археологические изыскания, – подчеркнули в ведомстве. – Также при проектировании комплекса будет уделено особое внимание его визуальной составляющей, чтобы не перетягивая внимание, лаконично дополнять ансамбль Кремля.