ЖК «Квартал Европейский» достроят в Нижнем Новгороде к концу 2022 года

Жилой комплекс «Квартал Европейский» достроят в Нижнем Новгороде до конца 2022 года. Об этом заявил заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов, проверяя ход работ на объекте.

На данный момент готовность домов № 6-8 составляет около 75%, а дома № 6-7 – около 40%.

- Один из корпусов будет полностью достроен в октябре, - рассказал Сергей Морозов. – Однако они объединены общим стилобатом. Поэтому заключение о соответствии можно получить только целиком. До конца года мы планируем получить разрешение на ввод обоих корпусов в эксплуатацию.

Благодаря достройке этого жилого комплекса будут восстановлены права почти 250 дольщиков.

Напомним, строительство восьми домов в жилом комплексе «Квартал Европейский» началось в 2010 году. Два дома были сданы уже через несколько лет. Однако возведение еще двух зданий длится уже более 10 лет.