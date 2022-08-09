Дзержинск станет площадкой областных соревнований по мотоджимхане

14 августа в Дзержинске при поддержке администрации города пройдут соревнования в рамках Открытого кубка Нижегородской области по мотоджимхане, или фигурному маневрированию на мотоциклах.

В течение пяти часов зрителей ждут соревновательные заезды, выступление стантрайдеров и курсантов детской мотошколы «Академия». Все желающие смогут сфотографироваться с самыми большими и мощными мотоциклами участников!

Предварительные заявки на участие в Кубке Нижегородской области можно подать до 13 августа до 18:00, выбрав из классов: «дорожный мотоцикл», «круизёры», «спортбайки» или отдельный класс для девушек. Участники должны быть не моложе 18 лет и иметь водительское удостоверение категории «М», «А1», «А» или гоночную лицензию. Мотоциклы должны находиться в исправном состоянии и соответствовать всем требованиям регламента.

Встречаемся на парковке парка «Утиное озеро» (пр-кт Ленинского Комсомола, 48) в воскресенье, 14 августа в 11:00! Вход свободный.