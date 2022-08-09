Иван Носков: «Мы должны получить обновленные спортивные школы, где будут воспитываться будущие чемпионы!»

Работы разного уровня сложности проходят этим летом в пяти спортивных учреждениях Дзержинска – ФОКе, спортшколе «Магнитная стрелка» и в спортивных школах олимпийского резерва «Заря», «Город спорта» и «Салют». В 2022 году по поручению главы города Ивана Носкова на ремонт этих учреждений из городского бюджета выделено более 25 млн рублей.

«В учреждениях спорта всегда есть что улучшать, обновлять и ремонтировать, не раз убеждался в этом во время объездов наших спортшкол. Где-то работы более масштабные, где-то ближе к текущим, но самое главное – среди них нет неважных: твердо убежден, что комфорт детей и педагогов складывается именно из мелочей. Поэтому и на каждом из руководителей – большая ответственность. Мало получить финансирование и начать ремонт: нужно тщательно контролировать каждый его этап, общаться с подрядчиком, если что-то не так – сразу же устранять. В результате мы должны получить обновленные спортивные школы, где будут воспитываться будущие чемпионы!» – сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

Так, в спортивной школе «Город спорта» на ул. Урицкого сейчас идет ремонт холла, который встречает юных спортсменов и их родителей при входе в здание, а также ремонт коридора, ведущего к спортивным залам на первом этаже. По проекту стены здесь будут покрашены в фирменные цвета спортивной школы – белый, синий и серый. Также в школе уже отремонтирован медицинский кабинет, утеплен, оштукатурен и окрашен фасад. Летом на него было нанесено тематическое «спортивное» панно.

В здании центрального плавательного бассейна спортивной школы олимпийского резерва «Заря» сейчас выполняется оборудование эвакуационных выходов. Согласно требованиям пожарной безопасности, один из них появится при выходе из большой чаши бассейна в спортзал, а два других – с лестничной клетки во внутренний двор здания и со стороны мужской и женской раздевалок. В прошлом году учреждение уже участвовало в кампании по ремонту соцучреждений города: в бассейне были полностью отремонтированы душевые и раздевалки.

«Как и для любого руководителя, превыше всего для меня безопасность воспитанников и педагогов во время занятий. К тому же именно наш дзержинский бассейн нередко становится площадкой соревнований областного и всероссийского уровней, в том числе среди детей с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому ко всем требованиям безопасности – особое внимание», – сказал директор СШОР «Заря» Юрий Назаренко. По его словам, «сердце здания» – 50-метровый бассейн, он в течение месяца был законсервирован, и первые занятия здесь начнутся в начале сентября. Тогда же полностью завершится и установка эвакуационных лестниц.

Все работы проходят в рамках ремонтной кампании социальных учреждений

Работы, связанные с антитеррористической безопасностью, начались в ФОКе «Ока». В этом году в центральном холле здания появится гардероб, а при входе будут установлены турникеты с электронными пропусками для воспитанников, педагогов, сотрудников и владельцев абонементов. «Также капитальный ремонт в ближайшее время у нас начнется в помещении, находящемся по соседству, на Окской набережной, 5. Планируем оборудовать там несколько залов, в том числе зал общефизической подготовки и зал с искусственным льдом и бросковой зоной для спортсменов секции хоккея и юных фигуристов. Благодаря этому ремонту мы расширим нашу тренировочную базу и сможем составить еще более комфортный график занятий для дзержинцев», – поделился директор ФОК «Ока» Артем Зинчак.

В августе начнется ремонт системы отопления и водоснабжения в спортивном комплексе «Капролактамовец», принадлежащем СШОР «Салют». Также в 2022 году будет проведен текущий ремонт фасада спортшколы «Магнитная стрелка» на проспекте Циолковского. Напомним, все работы проходят в рамках ремонтной кампании социальных учреждений, на которую по поручению главы города Дзержинска Ивана Носкова в этом году выделено более 190 млн рублей.