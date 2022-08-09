Родительские собрания начали проводить в ННГАСУ

Родительские собрания начали проводить в Нижегородском архитектурно-строительном университете (ННГАСУ. Об этом сообщил исполняющий обязанности ректора ННГАСУ Дмитрий Щёголев на пресс-конференции об итогах приемной кампании в вузы 9 августа.

По словам Щеголева, несмотря на то, что студенты уже совершеннолетние, мера достаточно эффективная и позволяет избежать недопонимания по ряду вопросов.

Кроме того, в вузах существует программа адаптации, когда за каждым только что зачисленным студентом закрепляется студент со старших курсов и помогает не только приспособиться к условиям обучения в вузе, но и к жизни в нашем городе, если речь об иностранных студентах и студентах, приехавших из других регионов.

Министр образования в регионе Ольга Петрова, в свою очередь, отметила, что количество отчисленных студентов составляет не более 1%. По ее словам, в основном отчисление происходит не после первых месяцев, а после первого года обучения и связано с тем, что студент решил поступить в другой вуз.