Экскурсии по историческим местам Автозавода подготовили для нижегородцев к 90-летию района

Стала известна программа празднования юбилея Автозаводского района Нижнего Новгорода в 2022 году. Району исполняется 90 лет. К этому событию подготовлены 90 ярких событий: концертов, экскурсий, конкурсов и прочего.

В частности, партнёром администрации Автозаводского района стала централизованная библиотечная система района, в результате чего появилось несколько проектов. Один из них – "Бюро экскурсоводов". В рамках этого проекта для гостей и жителей Автозавода проведут бесплатные экскурсии по историческим местам района. Библиотекари, которые также являются сертифицированными экскурсоводами, подготовили интереснейшие прогулки.

Всего их пять:

- экскурсия "Соцгород – город мечты, город будущего";

- экскурсия "Автозаводский парк – памятник истории и ландшафтной архитектуры";

- экскурсия "Самый большой дом Н.Новгорода. Дом-легенда»;

- экскурсия-квест "Серобусыгинский дом-квартал";

- экскурсия "Первые проспекты Соцгорода".

На каждую экскурсию потребуется предварительная запись на официальном сайте ЦБС Автозаводского района. Там же Вы можете узнать об экскурсиях подробнее.