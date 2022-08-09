«Нижновэнерго» подводит итоги по работе с клиентами за первое полугодие 2022 года.

Специалисты блока взаимодействия с клиентами «Россети Центр и Приволжье Нижновэнерго» за шесть месяцев 2022 года приняли 234 тыс. обращений потребителей, в том числе почти 50 тыс. обращений касались услуги технологического присоединения.

Из них 172 тыс. обращений поступило через круглосуточный контакт-центр, поскольку все центры обслуживания потребителей «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» продолжают работу в режиме онлайн, введенном в начале 2020 года.

Отмечен рост количества обращений с целью получить консультацию и оставить заявку на получение услуг электросетевой компании. При этом, более 138 тыс. обращений потребителей касались запросов информации об отключениях электроэнергии, а также о плановых сроках восстановления подачи напряжения. Почти 34 тыс. телефонных запросов связано с порядком оказания услуг сетевой организацией.

На период возникновения массовых технологических нарушений энергосистемы организована работа временных информационных центров. В круглосуточном режиме специалистами принимаются и фиксируются сообщения потребителей об отсутствии электрической энергии в целях оперативной организации работ по его ликвидации.

«Мы много времени и сил уделяем развитию и улучшению работы электронных сервисов. Мы смотрим на задачу глазами потребителя и решаем ее, исходя из его интересов», – отметил заместитель генерального директора-директор филиала «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» Дмитрий Прохоров.

Напоминаем, что в Компании также работают следующие сервисы для получения информации по отключениям электроэнергии:

- Единый федеральный телефонный номер горячей линии 8-800-220-0-220;

- На сайте компании ПАО «Россети Центр и Приволжье» www.mrsk-cp.ru в разделе «Потребителям – Сообщить об отключении э/э» https://www.mrsk-cp.ru/for_consumers/inform_about_disconnect – баннер «Передача сообщений об отсутствии электроэнергии на сайте компании»;

- Подписка на уведомления об отключениях электроэнергии на сайте компании www.mrsk-cp.ru (баннер на стартовой странице «Подписаться на уведомления об отключениях электроэнергии»).