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Общество9 августа 2022 10:03

"Поезда здоровья" посетили 307 населённых пунктов Нижегородской области в 2022 году

Проект был возобновлён по решению Глеба Никитина
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
"Поезда здоровья" посетили 307 населённых пунктов Нижегородской области в 2022 году. Фото: Александр Воложанин

"Поезда здоровья" посетили 307 населённых пунктов Нижегородской области в 2022 году. Фото: Александр Воложанин

Мобильные лечебно-диагностические комплексы "Поезда здоровья" посетили 307 населённых пунктов Нижегородской области с начала 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечено, что благодаря реализации проекта медики осмотрели 20 216 пациентов и провели 39 609 консультаций. В результате 12 220 жителей Нижегородской области направили на дополнительное обследование, а 950 – на госпитализацию.

С 1 по 5 августа "Поезда здоровья" посетили Вознесенский, Первомайский, Большеболдинский, Кстовский и Воскресенский районы. Специальные рейсы действовали для маломобильных граждан и жителей удалённых населённых пунктов.

Напомним, проект "Поезда здоровья" возобновился по решению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в апреле 2022 года.