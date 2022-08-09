Дополнительная водооткачивающая техника вышла на улицы Нижнего Новгорода. Фото: мэрия Нижнего Новгорода

Дополнительная водооткачивающая техника вышла на улицы районов Нижнего Новгорода, которые больше всего пострадали от прошедших этим утром ливней. Соответствующее поручение дал мэр города Юрий Шалабаев, о чём сообщили в пресс-службе нижегородской мэрии.

Глава приволжской столицы отметил, что в большей степени от ливня пострадала нижняя часть города.

– Грозовой фронт прошёл в основном по территориям Сормовского, Московского и Канавинского районов. Приокский и Советский районы утренний ливень обошёл стороной, – сказал Юрий Шалабаев. – У глав районов эта тема стоит на особом контроле, ранее я уже давал поручение при возникновении неблагоприятных погодных условий оперативно направлять водооткачивающую технику на проблемные участки.

По последним данным, сегодня на улицах Нижнего Новгорода работают 28 единиц техники. Но положение дел остаётся на контроле мэрии, так как синоптики прогнозируют дождь в течение всего дня.

В Сормове техника выехала в первую очередь на улицы Светлоярскую, Вождей Революции, Федосеенко, Гаугеля, проспект 70 лет Октября. Кроме того, очищаются дождеприёмные колодцы и трубы на улицах Культуры, Свободы, Ужгородской и на бульваре Юбилейном.

В Московском районе техника работает на улице Чаадаева, 41 и на площади Героев. Затем она перейдёт на улицы Рябцева, Гастелло, Глинки, 40, кольцо автобуса №10 и проспект Героев. Помпы задействованы на улице Народной, 34, 50.

В Канавине откачивается вода с улиц Тонкинской, Советской, Гордеевской, Зимина, Мурашкинской, Должанской, Прокофьева и Стрелка.

В Нижегородском – с набережной Гребного канала, Нижневолжской набережной, с улиц Деловой, Яблоневой, Ковалихинской, с перекрёстков Большой Печёрской и Нестерова, Пискунова и Алексеевской, Ошарской и Октябрьской. В том числе идёт очистка ливнёвок от листьев и прочего мусора.

В Автозаводском районе откачивают воду с улиц Дьяконова, Пермякова, Переходникова, Героя Смирнова, Челюскинцев, проспекта Бусыгина и других. Очищаются ливнёвки и дождеприёмные колодцы.

В Ленинском работы идут возле Силикатного озера. Затем они продолжатся на улице Новикова-Прибоя в районе улицы Усольской, возле АО ПКО "Теплообменник" и в районе виадука на пересечении улиц Новикова-Прибоя и проспекта Ленина.

В Приокском районе дежурная бригада проверила наличие подтоплений. Техника в режиме повышенной готовности. Аналогичная ситуация в Советском районе.