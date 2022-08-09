Спутниковый сигнал, аккумуляторная батарея и система мониторинга: Как выглядят современные высокоавтоматизированные электроподстанции, собранные из российского оборудования

«Нижновэнерго» показал подстанцию нового поколения в Балахнинском районе. Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

В апреле 2020 года, в самый разгар пандемии коронавируса, в Балахнинском районе Нижегородской области началось строительство новой электроподстанции «Монтажная». В отличие от своих предшественниц, она работает полностью в цифровом формате – никаких кабелей, проводов и устаревших систем. И что самое главное – 95% оборудования здесь российское. Как выглядит импортозамещение в действии и почему работать с отечественными производителями удобнее – представители «Нижновэнерго» показали во время специального пресс-тура на новенькую подстанцию.

То, что это подстанция нового времени, видно еще на подъезде. Компактное белоснежное оборудование, современные датчики и едва слышное жужжание – «Монтажная» сразу поражает своими миниатюрными размерами. Даже и не скажешь, что она способна обеспечивать электроэнергией целое предприятие. И тем не менее это так – подстанция строилась специально для питания ФГКУ Комбинат «Монтаж» Росрезерва.

- Ее построили в рекордно сжатые сроки. Строительство началось в апреле 2020 года, а уже в декабре она была запущена в эксплуатацию, - вспоминает начальник Балахнинского высоковольтного района электротехнических сетей Алексей Гурьев. – И это все благодаря тому, что почти все оборудование здесь российское. Поэтому мы постоянно на связи с производителями – они помогали нам и с монтажом, и сейчас мгновенно реагируют на любое замечание. Стоит только возникнуть каким-то вопросам, как уже на следующий день их представители здесь. С импортными разработчиками такого контакта бы не было.

Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

- Благодаря тому, что эти предприятия давно уже сотрудничают между собой, все их оборудование отлично интегрируется между собой. Никакой дополнительной отладки не нужно, - рассказывают энергетики. – В свою очередь, новые заказы от энергетических компаний важны и для производителей. У них есть возможность создавать новые рабочие места, расширять линейку выпускаемой продукции с учетом потребностей и запросов энергокомпаний.

Новая подстанция полностью автоматизирована: все сигналы от датчиков, линий защиты и устройств управления передаются с помощью цифровых сигналов. Поэтому участие человека тут почти и не нужно – по сути, «Монтажная» сама себя обслуживает.

- В каком состоянии выключатель, какая нагрузка, какое напряжение - все параметры, которые необходимо наблюдать, мы видим дистанционно. Присутствие персонала здесь не нужно, - поясняет Алексей Гурьев. - Дежурный приезжает сюда только на периодический осмотр и на контроль переключения. Все данные выходят на единый компьютер, все приборы работают в формате единого времени и все это синхронизируется через спутниковый сигнал. Одновременно специальная диаграмма ведет постоянный мониторинг работы станции: правильно ли срабатывают датчики, хорошо ли проходит сигнал. Если происходит какая-то неполадка, нам сразу приходит оповещение.

Если даже на подстанции полностью отключится все питание, она останется управляемой за счет источника постоянного тока и аккумуляторной батареи. В случае необходимости она способна в течение шести часов питать всю систему.

- Срок гарантии всего оборудования на подстанции – 25 лет. Никакого обслуживания в течение этого времени не требуется. И это одно из ее больших достоинств, - рассказывают энергетики. – Второй плюс – это ее компактность. Вся подстанция занимает участок площадью 25 на 40 метров. При прежних технологиях такую площадь занимало бы только комплектно-распределительное устройство.

Все это чудо техники оснащено круговой охранной сигнализацией, чтобы предотвратить проникновение посторонних лиц. Стоит слегка пошатнуть забор или попробовать на него забраться, как сразу поступает аварийный сигнал. С помощью видеонаблюдения все это можно отследить и мгновенно отреагировать. Так что подстанция полностью защищена от непрошеных гостей.

Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

Пока в Нижегородской области только две такие подстанции – «Монтажная» в Балахнинском районе и «Выездное» в Арзамасском районе. Однако в ближайшие годы их станет больше. В компании «Россети Центр и Приволжье» принято решение о том, что все строящиеся подстанции теперь будут высокоавтоматизированными. И оборудование на них будет использоваться российское.

- Специалисты компании «Россети Центр и Приволжье» занимаются импортозамещением с 2014 года. И это дает свои плоды, - рассказывают на предприятии. – По итогам прошлого года доля отечественного энергооборудования на наших подстанциях составляет 90%. На некоторых объектах, как, например, на подстанции «Монтажная», этот показатель еще выше - 95%.