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Общество9 августа 2022 8:00

Мэр Дзержинска Носков ответил на слова футбольного комментатора о самом грязном городе России

Он призвал дзержинцев объединяться для конструктивной работы
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА

Мэр города Дзержинска Нижегородской области Иван Носков ответил на слова футбольного комментатора, назвавшего Дзержинск самым грязным городом России. Свой ответ Иван Носков опубликовал на своей официальной странице ВКонтакте.

– В первую очередь я пишу для того, чтобы поблагодарить всех дзержинцев, которые вступили в спор, защищали наш город, возмущались. Полностью вас всех поддерживаю и тоже считаю, что никто не смеет ругать наш город, кроме тех, кто в нём живёт! – написал мэр.

Затем он предложил без эмоций разобраться с темой стихийных свалок. Для примера он взял помойку в гаражном кооперативе около Заревской объездной. Мусор там скапливался десятилетиями, причём не по вине промышленных предприятий, а в результате действий обычных жителей и владельцев гаражей. Иван Носков напомнил, что помойку частично убрали в прошлом году, но к настоящему моменту она выросла до прежних размеров. Долго ли так будет продолжаться – задался вопросом мэр Дзержинска.

– Так вот я с полной ответственностью предупреждаю всех любителей мусорить – если по-хорошему договориться не получается, будем действовать по всей строгости закона, – подчеркнул Иван Носков. – Это означает – штрафовать. В местах, где особенно любят сбрасывать мусор, установим камеры. Будем проводить рейды в разное время суток.

Он также призвал дзержинцев объединяться не только для защиты города от внешних нападок, но и для конструктивной работы.

– Никто не будет больше безнаказанно мусорить на нашей земле. Об этом позаботятся компетентные органы. И было бы очень хорошо, если бы мы все им помогали в работе! – добавил мэр.

В заключение он попросил дзержинцев не расстраиваться из-за чьих-то высказываний. "Собака лает – караван идёт" – напомнил Иван Носков.