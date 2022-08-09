Около 45 домов осталось без света в Нижнем Новгороде 9 августа

Электроснабжение и горячую воду отключили частично в двух районах Нижнего Новгорода сегодня, 9 августа. Временные неудобства связаны с проведением плановых работ на системах ЖКХ. Информация об этом размещена на официальном сайте Управления ГОЧС города Нижнего Новгорода.

Приокский район:

С 09:00 до 17:00 света не будет во всех домах, расположенных по улице 30 лет Октября. Их около 45.

Сормовский район:

С 09:00 до 13:00 горячую воду отключили в доме № 20 по улице Коминтерна.

Напомним, подобные плановые отключения происходят в Нижнем Новгороде регулярно и практически ежедневно. Например, 5 августа свет был частично отключен в двух районах города – в Автозаводском и Сормовском.