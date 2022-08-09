11-летняя девочка утонула на озере Малибу в Володарске

Страшная трагедия произошла в городе Володарске Нижегородской области – там на озере Малибу утонула 12-летняя девочка. Первыми забили тревогу полицейские, которые нашли на берегу ее одежду.

- В 21:22 8 августа поступило сообщение, что на озере Малибу в Володарске сотрудники полиции нашли личные вещи ребенка, - рассказали в ГУ МЧС по Нижегородской области. – Сразу после этого на место была вызвана водолазная группа, которая приступила к поискам девочки. Около четырех часов утра водолазы достали из озера тело 12-летней девочки.

Напомним, из-за жаркой погоды этим лето в Нижегородской области утонуло свыше 50 человек. В связи с этим нижегородцев просят соблюдать правила безопасности и купаться только на оборудованных пляжах.