Маршрутка потеряла колесо в Нижнем Новгороде Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

У маршрутки Т-67 отлетело колесо во время рейса в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в социальной сети ВКонтакте в группе «Нижний Новгородю Без цензуры».

Судя по видео очевидца, колесо отлетело во время движения.

– Надеемся, что никто не пострадал, – пишет автор поста в группе.

В остановившейся посередине дороги, маршрутке людей уже не было.

Происшествие произошло около Московского вокзала. Маршрут №67 проходит от остановки «Космическая», до остановки «ТРЦ Седьмое небо».

– Сегодня 63 ехал, а глушитель по земле тащился, но он пустой, правда, был, в депо, видимо, – рассказала про еще один инцидент с автобусом подписчица группы в комментариях.

Напомним, пассажирский автобус Т-65 загорелся во время движения по улице Игарской в Ленинском районе. Происшествие произошло вечером 5 августа.