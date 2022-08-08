Маршрутка потеряла колесо в Нижнем Новгороде
Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА
У маршрутки Т-67 отлетело колесо во время рейса в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в социальной сети ВКонтакте в группе «Нижний Новгородю Без цензуры».
Судя по видео очевидца, колесо отлетело во время движения.
– Надеемся, что никто не пострадал, – пишет автор поста в группе.
В остановившейся посередине дороги, маршрутке людей уже не было.
Происшествие произошло около Московского вокзала. Маршрут №67 проходит от остановки «Космическая», до остановки «ТРЦ Седьмое небо».
– Сегодня 63 ехал, а глушитель по земле тащился, но он пустой, правда, был, в депо, видимо, – рассказала про еще один инцидент с автобусом подписчица группы в комментариях.
Напомним, пассажирский автобус Т-65 загорелся во время движения по улице Игарской в Ленинском районе. Происшествие произошло вечером 5 августа.