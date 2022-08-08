Житель Арзамасского района пытался застрелить односельчанина Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Следователем следственного отдела города Арзамас в отношении 59-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Его подозревают в «Незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия», в «Покушении на убийство». Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Нижегородской области.

По версии следствия, 7 августа 2022 года вечером подозреваемый пришел к дому 42-летнего потерпевшего по ул. Полевая с. Ковакса Арзамасского района Нижегородской области и выстрелил в мужчину из охотничьего ружья. Причиной стала личная неприязнь к потерпевшему. Но убить мужчину подозреваемый не смог, так как потерпевший, активно сопротивляясь, обезоружил его.

Подозреваемого допросили и он сообщил, что накануне между ним и потерпевшим произошел конфликт в магазине. Именно это и стало мотивом к преступлению.

Расследование по уголовному делу продолжается. В ходе него подозреваемому предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

За совершении этих преступлений мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.