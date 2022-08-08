Пропадавшая два месяца 15-летняя девочка на Бору нашлась живой

Нижегородским сотрудникам полиции удалось отыскать 15-летнюю девочку, пропавшую на Бору два месяца назад. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

- Сообщение об ее исчезновении поступило еще 4 июня, - рассказали в полиции. – Как оказалось, девочка сбежала из своего дома на улице Чугунова, где проживала со своей матерью. Раньше она уже не раз сбегала, но всегда возвращалась и поддерживала связь с родственники.

Однако на этот раз ее пропажа затянулась. Девушку искали в течение двух месяцев. И вот теперь, наконец, нашли. К счастью, она оказалась жива и здорова.

- В этот раз, сбежав из дома, девочка сообщила матери, что возвращаться не намерена, и будет жить в Нижнем Новгороде, - рассказали в полиции. – Искали ее два месяца, однако никто из знакомых не знал, где она находится.

Поиски дали результат только 8 августа. Как оказалось, все это время она жила у своей знакомой на улице Генкиной в Нижнем Новгороде.

- Сейчас ее передали родителям, - рассказали в полиции. – Ее жизни и здоровью ничто не угрожает.