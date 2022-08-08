Больше 150 фасадов проверила ГЖИ с начала года в нагорной части Нижнего Новгорода Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Инспекторы нагорного отдела Государственной жилищной инспекции Нижегородской области, по просьбе жителей, проверили более 150 фасадов многоквартирных домов и обнаружили нарушения. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, ссылаясь на ГЖИ Нижегородской области.

В большинстве случаев жители жаловались на наличие рисунков на стенах, на испорченную наружную отделку и облицовку.

К примеру, одно из поступивших обращений в инспекцию было таким: житель одного из домов по проспекту Гагарина жаловался на плохое состояние цокольного этажа. Инспекция провела осмотр и выявила ряд нарушений. Было много участков, где разрушился слой штукатурки, местами также разрушился материал кирпичной кладки цоколя. Угрозы жизни и здоровью граждан не было. Благодаря профилактической мере воздействия ГЖИ, домоуправляющая компания АО «ДК Приокского района» отремонтировала цоколь.

– Своевременное восстановление декоративно-облицовочного слоя цоколя препятствует дальнейшему разрушению основания несущих ограждающих конструкций и, как следствие, снижает затраты жителей на дорогостоящий капитальный ремонт, – пояснил исполняющий обязанности начальника Нижегородского нагорного отдела ГЖИ Максим Картунов.

Также ГЖИ напомнили, если домоуправляющая компания не выполняет свои обязанности по содержанию многоквартирного дома, жителям необходимо обратиться сначала в ДУК или ТСЖ, а затем - в Госжилинспекцию.