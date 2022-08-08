Полиция проводит проверку из-за того, что нижегородке продали коктейль с осколками в караоке-клубе

Нижегородская полиция проводит проверку после того, как девушке в караоке-клубе на улице Рождественской продали коктейль с осколками. Также в органах внутренних дел проверяют информацию о нападении охранника этого же заведения на одного из посетителей. Об этом «Комсомолке» сообщили в ОИОС ГУ МВД России по Нижегородской области.

- Нам поступило два сообщения от граждан и одно из медицинского учреждения о причинении телесных повреждений охранником посетителю в развлекательном заведении на улице Рождественской, - подтвердили в ведомстве. - Также поступило одно сообщение от девушки, которая сообщила, что в данном заведении обнаружила в своём коктейле частичку стекла.

Напомним, что о неприятном инциденте пострадавшая рассказала в социальных сетях. Посетительница объяснила, что пришла в заведение отдохнуть с друзьями, заказала напиток, а когда решила его попробовать, ощутила во рту мелкое стекло. Коктейль по просьбе нижегородки заменили, однако и в нём были кусочки стекла.

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