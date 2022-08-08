Дороги Дзержинска отремонтируют к концу августа Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Ремонт дорог в городе Дзержинск Нижегородской области завершат в августе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, ссылаясь на администрацию городского округа.

12 км дорог в Дзержинске отремонтируют, благодаря участию в нацпроекте «Безопасные качественные дороги», реализации муниципальных и областных целевых программ. На этот ремонт дорог в Дзержинске из бюджетов выделено 277 млн рублей.

Глава Дзержинска Иван Носков призывает подрядчиков мобилизовать силы и средства, выполнить работы быстрее, но так, чтобы и качество не пострадало. До сентября особенно важно завершить работы на участках: Автозаводское шоссе (4,49 км), Бабинская транспортная развязка (1,35 км), дорога до поселка Пыра (2,6 км).Там ремонт дорог выполняет Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области.

– Эти транспортные узлы имеют большое значение. По ним идет поток автомобилей из поселков, входящих в состав городского округа. К сентябрю трафик увеличится в разы. Необходимо минимизировать неудобства для горожан. Погода сейчас позволяет дорожным службам ускориться без потери качества, поэтому необходимо приложить максимальные усилия, чтобы закончить асфальтировку до конца августа, – заявил Иван Носков.