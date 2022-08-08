Ремонтные работы на дорогах Дзержинска планируют завершить в августе

Ремонтные работы на дорогах Дзержинска планируют завершить в августе, сообщили в администрации городского округа город Дзержинск. Всего в 2022 году в Дзержинске будет отремонтировано более 12 км дорог благодаря участию города в нацпроекте «Безопасные качественные дороги», а также за счет средств городских и областных целевых программ. В общей сложности на ремонт дорог Дзержинска из бюджетов разного уровня выделено более 277 млн рублей.

Глава города Дзержинска Иван Носков призвал подрядчиков мобилизовать силы и средства в ближайший месяц и сократить сроки капитального ремонта дорог, но без ущерба качеству. Особое внимание глава города обратил на три участка дорог, где ремонт выполняет Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области, – Автозаводское шоссе (4,49 км), Бабинская транспортная развязка (1,35 км), дорога до поселка Пыра (2,6 км). Он отметил, что ремонт этих трех участков важно закончить до сентября.

«Эти транспортные узлы имеют большое значение. По ним идет поток автомобилей из поселков, к сентябрю трафик увеличится в разы. Необходимо как можно меньше создавать неудобств горожанам. Погода сейчас позволяет дорожным службам ускориться без потери качества, поэтому необходимо приложить максимальные усилия, чтобы закончить асфальтировку до конца августа», – заявил Иван Носков.

Работы на Бабинской транспортной развязке уже выполнены на 50%. Там, помимо ремонта проезжей части, сделано укрепление обочин щебнем с расклинцовкой, ремонт тротуаров и полное восстановление трех остановочных комплексов. Работы выполняются с веерным перекрытием дорог, а на Поповском мосту – в ночное время. Основная часть работ уже выполнена, подрядчик уверен, что при сохранении благоприятной погоды они закончат укладку дорожного полотна досрочно.

«Поповский мост был одним из самых проблемных участков улично-дорожной сети Дзержинска. Большой поток грузовиков разрушил его покрытие. Учитывая важность путепровода, соединяющего старый город с большим жилым микрорайоном и крупными поселками городского округа, мы приняли решение в ускоренном режиме привести мост в нормативное состояние», – сказал директор ГКУ НО «ГУАД» Владимир Тужилин.

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» завершена асфальтировка проезда Ильяшевича (0,41 км), готовится к ремонту улица Гайдара на участке от перекрестка с проспектом Циолковского до перекрестка с улицей Терешковой (0,395 км). Более чем на 80% выполнен капитальный ремонт улицы Чапаева до площади Макарова.

Здесь уже уложено 30 тысяч квадратных метров финишного асфальтового покрытия, установлено восемь остановочных павильонов, заасфальтировано более 2 тысяч квадратных метров тротуаров и восстановлено 1800 квадратных метров газона.

По поручению главы города Дзержинска за счет городского бюджета в текущем строительном сезоне будут также отремонтированы улица Галкина, тротуар по правой стороне бульвара Химиков и дорожное покрытие проезжей части бульвара Правды. Приступить к работам подрядчик должен в первой декаде августа, ремонт начнется с улицы Галкина.

Национальный проект «Безопасные качественные дороги» разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации». Он включает в себя федеральные проекты «Региональная и местная дорожная сеть», «Безопасность дорожного движения», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Автомобильные дороги Минобороны России», «Модернизация пассажирского транспорта в агломерациях» и «Развитие федеральной магистральной сети».