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Общество8 августа 2022 14:28

Пропавший шестилетний мальчик в Нижнем Новгороде найден живым

Мальчика нашли во дворе дома на улице Мончегорской
Анастасия СТЕПАНЕНКО

Сегодня, 8 августа, около 16.00 нашли пропавшего в 10.00 ребенка. Об этом сообщается в социальной сети ВКонтакте в группе «Поисково-спасательный центр «Рысь».

Ребенок, 2016 года рождения, пропал 8 августа в 10.00. Он гулял на детской площадке возле дома на улице Мончегорской.

Около 16.00 мальчика нашли около дома 13а также на улице Мончегорской.

Волонтеры благодарят всех, кто помогал и распространял информацию.

Напомним, спустя четыре дня поисков в городе Ворсме Нижегородской области все же нашли пропавшую 42-летнюю Галину Шичкову с семилетним мальчиком. Оба живы и чувствуют себя хорошо.