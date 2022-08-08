Пропавший шестилетний мальчик в Нижнем Новгороде найден живым

Сегодня, 8 августа, около 16.00 нашли пропавшего в 10.00 ребенка. Об этом сообщается в социальной сети ВКонтакте в группе «Поисково-спасательный центр «Рысь».

Ребенок, 2016 года рождения, пропал 8 августа в 10.00. Он гулял на детской площадке возле дома на улице Мончегорской.

Около 16.00 мальчика нашли около дома 13а также на улице Мончегорской.

Волонтеры благодарят всех, кто помогал и распространял информацию.

Напомним, спустя четыре дня поисков в городе Ворсме Нижегородской области все же нашли пропавшую 42-летнюю Галину Шичкову с семилетним мальчиком. Оба живы и чувствуют себя хорошо.