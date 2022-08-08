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Общество8 августа 2022 14:19

Здание социологического центра РАН выставили на продажу в Нижнем Новгороде

Объект реализуют на торгах
Анастасия СТЕПАНЕНКО

Здание бывшего социологического центра РАН и Российского общества социологов продадут на торгах. Об этом сообщается на сайте госкорпорации «Дом.РФ».

Общая площадь лота составляет 0.15 га / 905.5 м². Район, в кот ором находится сооружение удобен для жизни. Комплекс расположен недалеко от центра Нижнего Новгорода – в 1,2 км. В окружении здания располагаются торговые центры, административные и жилые здания, магазины и кафе. В пешей доступности, всего в 200 метрах, находится главная пешеходная дорога города – Большая Покровская.

Сам имущественный комплекс был построен в 1911 - 1913 годах и являлся усадьбой. Она принадлежала известным в Нижнем Новгороде.купцам и пароходовладельцам Ненюковым. После революции в здании разместили детский дом.