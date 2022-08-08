Подписан контракт на продление станции метро Сормовско-Мещерской линии

Контракт на проектирование и строительство нового участка Сормовско-Мещерской линии метрополитена в Нижнем Новгороде подписали с компанией "Моспроект-3". Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Это наш стратегический партнёр на ближайшие 4 года. Именно они уже осуществляют полный комплекс работ по продлению Автозаводской линии в нагорной части Нижнего Новгорода, - рассказал глава региона. - Уверен, что их опыт позволит в сложных условиях городского трафика и плотности коммуникаций выполнить работы в установленные сроки.

На проектирование новых станций метро в 2022 году уже выделили 865 миллионов рублей. К строительству рабочие смогут приступить только после окончательного проекта нового участка подземки, а также положительного заключения госэкспертизы. Что касается Автозаводской линии, то здесь для строительства трехкилометрового участка с двумя станциями неглубокого заложения – «Площадь Свободы» и «Сенная» – холдинг задействует тритоннелепроходческих механизированных комплекса.

- Тоннелепроходческие комплексы обеспечены всеми необходимыми элементами, работы на объекте ведем с опережением графика – готовимся начать первую тоннелепроходку, – уточнила генеральный директор группы компаний «Моспроект-3» Анна Меркулова

Напомним, что 19,6 миллиарда рублей направят на продление Сормовско-Мещерской линии нижегородского метрополитена от станции "Буревестник" до "Сормовской" в течение ближайших пяти лет. Для того чтобы построить эти две станции, тоннели необходимо продлить на 2,4 километра

Также известно, что две новые станции Сормовско-Мещерской ветки метро планируют построить в Нижнем Новгороде до конца 2026 года.

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