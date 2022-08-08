Проект реконструкции спортивной школы Водник получил положительное заключение экспертизы ФОТО: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Проект реконструкции спортивной школы «Водник» на улице Алексеевской получил положительное заключение экспертизы, прошедшей 5 августа 2022 года. Заключение экспертизы опубликовали на сайте единого государственного реестра заключений.

Экспертизу провело ГАУ НО «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».

Датой создания «Водника» считается 12 декабря 1999 года. Тогда по распоряжению Главы города была образована Детская юношеская спортивная школа «Водник».

Напомним, 5 апреля 2022 года проект реконструкции стадиона «Водник» в центре Нижнего Новгорода получил отрицательной заключение от госэкспертизы.