Полиция возбудила уголовное дело из-за нападений с грабежом в Сормовском районе

Полицейские возбудили уголовное дело из-за нападений с грабежом в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Заявление о произошедшем беззаконии поступило от двух девушек – 22 и 23 лет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
- О случившемся в дежурную часть было заявлено 6 августа, - рассказали в ведомстве. -
По предварительной информации нижегородки утратили свое имущество и получили телесные повреждения в ходе обоюдного конфликта с четырьмя мужчинами.
Сейчас дело проходит только по статье за кражу, однако его могут переквалифицировать после заключения судебно-медицинской экспертизы, которая установит, какой вред здоровью потерпевших был причинен.
Напомним, накануне нижегородцы пожаловались в социальных сетях на частые нападения в Сормовском парке. По словам очевидцев, там орудует банда из четырех человек, которые избивают и грабят прохожих.
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