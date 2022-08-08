36-летний мужчина утонул в Волге в Балахнинском районе 7 августа

Печальная статистика этого купального сезона в Нижегородской области продолжает пополняться – вечером 7 августа в Волге в районе рабочего посёлка Лукино в Балахнинском районе утонул человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Примерно в 19:50 в службу спасения позвонили очевидцы и сообщили, что буквально на их глазах утонул 36-летний мужчина. Однако обнаружить в реке никого не удалось, тело нашли водолазы лишь на следующий день после случившегося. Тело извлекли из воды только в 13:34 8 августа.

К сожалению, несчастные случаи на воде происходят в регионе довольно часто. С начала купального сезона 2022 года погибло 60 человек, а с начала года – 73.

Региональное МЧС призывает нижегородцев соблюдать правила безопасного поведения на воде! А именно: не купаться там, где это запрещено, не нырять в незнакомых местах, не заплывать за буйки, не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, не оставлять детей у воды без присмотра, не выплывать за судовой ход и не приближаться к судам, не устраивать в воде игр, связанных с захватами, соблюдать правила безопасности эксплуатации лодок и гидроциклов.

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