Нижегородец попал в реанимацию после столкновения маломерного судна с лодкой

ЧП произошло 5 августа. Фото: Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации

Металлическая лодка «Казанка» и надувная лодка «Фрегат» столкнулись в районе города Кстово Нижегородской области 5 августа. В результате происшествия пострадал мужчина и был доставлен в реанимацию. Об этом сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

Несчастный случай произошёл примерно в 17:13 на 935 километре реки Волга. Маломерным судном «WINBOAT 47» управлял 48-летний житель Кстово. Он влетел в ПВХ-лодку, на которой находился 66-летний мужчина из Нижнего Новгорода.

- В результате столкновения последний получил различные травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение «ГБУЗ НО НОКБ им. Н.А. Семашко», - рассказали в ведомстве.

В настоящее время по данному происшествию возбуждено уголовное дело по статье: «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном и повлекшим по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо причинение крупного ущерба».

Теперь специалисты выясняют все обстоятельства и причины столкновения двух лодок: опрашивают свидетелей, проводят экспертизы.

Напомним, ранее семейная прогулка на катере по Оке в Нижнем Новгороде чуть не обернулась трагедией – во время движения лодка подпрыгнула, четырехлетний мальчик не удержался и выпал за борт. Ребёнок получил травмы и экстренно был госпитализирован в больницу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!