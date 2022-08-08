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Общество8 августа 2022 11:41

Ливни обрушатся на Нижегородскую область 8 августа

Такая погода сохранится до утра 9 августа
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА

Ливни обрушатся на Нижегородскую область в ближайшие несколько часов 8 августа. Соответствующее предупреждение выпустило ГУ МЧС по Нижегородской области.

- В ближайшие 1-3 часа 8 августа местами по Нижегородской области ожидаются ливни, - говорится в сообщении. – Такая погода сохранится ночью и утром 9 августа.

Напомним, ранее мы писали, что в ближайшие несколько дней в Нижегородской области установится четвертый класс пожарной опасности. В связи с этим нижегородцев просят воздержаться от посещения лесов, разведения костров и сжигания мусора.

- Помните, что огонь с сухой травы может легко перекинуться на жилые дома и лес, - предупреждают спасатели. – Это может нанести значительный материальный ущерб и привести к гибели людей.