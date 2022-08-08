Спортивный комплекс построят в городе Бор в ближайшие 6 лет Фото: Андрей ТАНАЕВ

Выделение участка под строительство рекреационно-спортивного комплекса в городе Бор поддержали на заседании совета по земельным отношениям, которое прошло 5 августа 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Нижегородской области.

Комплекс будет построен на участке площадью 35 808 кв. метров.. Заявителем является ООО «Терраса НН». А построят рекреационно-спортивный комплекс за 35,5 млн рублей, в течении ближайших 6 лет

Совет по земельным и имущественным отношениям согласовал семь заявок на выделение участков под реализацию проектов в Нижегородской области.

В частности, поддержали выделение участков под строительство здания по производству электроустановочных изделий в Ленинском районе и для создания мечети на ул. Марата в Нижнем Новгороде.

– Общий объем инвестиций при реализации одобренных сегодня проектов составит 873 миллиона рублей, – сообщил министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов.