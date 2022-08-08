С нового учебного года Мининский начнет готовить педагогов для театральной и медиа-деятельности

С нового учебного года Мининский университет начнет готовить специалистов по новой магистерской программе “Театральная педагогика и медиаобразование”. Университет станет единственным нижегородским вузом, который будет выпускать педагогов для театральной и медиа-деятельности в образовательном пространстве.

Студенты магистерской программы будут изучать способы самовыражения школьников и учиться применять в учебном процессе театральные методики. В обучении по данной программе будут задействованы такие дисциплины как современные направления, жанры и формы театральной культуры, кинограмотность, работа с аудиторией творческих проектов. Магистерская программа “Театральная педагогика и медиаобразование” позволит готовить специалистов, которые смогут организовать в школах такое направление как обучение театральному мастерству.

- Ключевая задача таких специалистов состоит в том, чтобы ученик стал не зрителем, а активным участником образовательного процесса, - рассказал ректор Виктор Сдобняков. - Убежден, что самые ценные знания - те, что ребята получают сами. Преимущество театральных педагогов еще и в том, что они смогут организовывать как обучающий процесс, так и воспитательную деятельность, создавая творческие детские коллективы, медиа-студии, театры. Специалисты смогут развивать у детей насмотренность, научат разбираться и анализировать медиа-пространство и ту информацию, которой насыщены социальные сети и медиа-площадки.

Всего же в России театральную педагогику преподают в двух вузах - в Москве и Новосибирске. А теперь новое направление появится и в Нижнем Новгороде.

Прием документов на бюджет магистерской программы “Театральная педагогика и медиаобразование” продлится до 10 августа, а на платную форму обучения - до 31 августа, всего выделено 10 бюджетных и 14 платных мест обучения. Документы можно подать лично в вузе, онлайн на сайте Мининского университета или же воспользоваться суперсервисом на Госуслугах “Поступление в вуз онлайн”.

Отметим, что министр просвещения РФ Сергей Кравцов поручил каждой российской общеобразовательной школе создать собственную театральную студию к 2024 году.