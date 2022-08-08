Несанкционированную свалку мусора ликвидировали в Ленинском районе Нижнего Новгорода Фото: Елена КОВАЛЕНКО

Несанкционированную свалку мусора ликвидировали на улице Шекспира в Ленинском районе. Она находилась около пожарного водоема озера Жемчужного. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода, ссылаясь на администрацию Ленинского района.

По словам главы района Александра Кулагина, подобные свалки организуются из-за того, что жители выкидывают строительный и крупногабаритный мусор в местах не предназначенных для этого.

– Чаще всего выкидывают мебель, сантехнику, бытовые приборы крупных размеров. Таких мест в нашем районе немного, но они есть. Призываю жителей бережно относиться к нашему общему дому, к Ленинскому району, и складировать мусор в специально отведенных местах, - отметил Александр Кулагин.

В будущем ликвидируют несанкционированные свалки на улице Матросская, 2 в районе гаражного массива и на улице Юпитерская, 1а и 1б вдоль реки Борзовка. Более 600 кубометров составляет общий объем мусора на этих свалках.