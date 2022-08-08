Экспедиция Мининского университета отправится к месту падения Тунгусского метеорита

Научная экспедиция Мининского университета в зону эпицентра Тунгусской катастрофы пройдет с 19 по 30 августа этого года. Феномен тунгусского метеорита интересует ученых с 1920-х годах и не угасает у научного сообщества до сих пор. Участники нижегородской экспедиции проведут исследования в зоне падения Тунгусского метеорита, а также подготовят видеолекции о Тунгусском феномене.

- В 2008 году я участвовал в Международной экспедиции, приуроченной к столетнему юбилею падения метеорита в составе группы “Holocene Impact Working Group”. Мы исследовали все объекты, похожие на метеоритные кратеры, давали им описание, но истинный кратер не удалось найти. В этом году мы хотим продолжить исследование с целью обнаружения точного места падения метеорита - собственно, самого кратера”, - рассказал Алексей Киселев - старший преподаватель кафедры физики, математики и физико-математического образования Мининского университета. - Предстоит непростой путь до самого заповедника: самолет из Нижнего Новгорода с пересадкой в Красноярске до поселка Ванавара, далее 40 км на вездеходе и еще 40 км - пеший маршрут до эпицентра катастрофы.

В состав исследователей вошли: старший преподаватель кафедры физики, математики и физико-математического образования Алексей Киселев и сотрудник ИПФ РАН Андрей Антонов. Целью экспедиции станет исследование геологической кольцевой структуры диаметром 250 метров в Южном болоте - главного претендента на роль метеоритного кратера. Мероприятие организовано при поддержке администрации Тунгусского заповедника, основную часть экспедиции - поездку до Тунгусского заповедника, а также техническое оборудование, которое пригодится для исследования, обеспечивает Мининский университет:

- Мы поддерживаем инициативы научно-исследовательского характера как наших преподавателей, так и студентов. Экспедиция преподавателей Мининского университета к Тунгусскому метеориту позволит создать базу видеоматериалов, которые будут использованы в процессе обучения. Также их планируется транслировать в планетарии Мининского университета, - отметил ректор Виктор Сдобняков.

Целью экспедиции станет исследование геологической кольцевой структуры диаметром 250 метров в Южном болоте - главного претендента на роль метеоритного кратера

Напомним, в августе выпускник магистратуры “Международное страноведение и туризм” Мининского университета Михаил Осипов представит свой проект на всероссийском молодежном научном форуме «Наука будущего – наука молодых» в Новосибирске.

Справочно:

Тунгусский метеорит является уникальным природным явлением. Падение метеорита произошло 17(30) июня 1908 года в бассейне реки Подкаменная Тунгуска Красноярского края. Во время предыдущих исследований следы самого метеорита так и не были обнаружены. Большинство ученых полагает, что он взорвался в воздухе.

Фото: Киселев А.К.