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Общество8 августа 2022 9:44

Мечеть на улице Марата построят в Нижнем Новгороде

Строительство обойдется в 750 миллионов рублей
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА

Новую мечеть планируется построить на улице Марата в Нижнем Новгороде. Соответствующая заявка была одобрена на заседании совета по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области.

В ходе заседания было одобрено семь заявок на выделение земельных участков для реализации инвестиционных проектов. Общий объем инвестиций по всем проектам составил 873 миллиона рублей.

По словам министра имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергея Баринова, новая мечеть будет построена на улице Марата. Заявителем стало Духовное управление мусульман России. Общая площадь выделенного участка составит чуть больше шести тысяч квадратных метров. Объект планируется построить за пять лет. В строительство будет вложено 750 миллионов рублей.