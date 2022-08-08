Превышение нитратов выявлено в картофеле из Нижегородской области Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Превышение нитратов обнаружили в свежем желтокожурном картофеле, который вырастили в одном из хозяйств Арзамасского района Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского референтного центра Россельхознадзора.

По норме предельно допустимой концентрации нитратов в клубнях картофеля может быть не более 250 мг/кг. По результатам анализов, проведенных сотрудниками лаборатории химико-токсикологических исследований, в картофеле было обнаружено 380 мг/кг нитратов.

Это первый случай превышения нитратов в плодоовощной культуре, среди исследований с начала 2022 года.

Нитратов значительно меньше в плодах, в сравнении с их скоплением в корнях, стеблях и крупных жилках листьев. Тем не менее, угроза попадания продукции с повышенной концентрацией нитратов на прилавки торговых точек в городе достаточно велика. Для населения последствия этого очень опасны.

При покупке овощей, необходимо тщательно проверять продукцию. На данный момент для проверки наличия в продуктах нитратов существует нитратомер или нитрат-тестер, что одно и тоже. Также в продаже можно найти специальные тест-полоски, которые помогут определить количество пестицидов и других вредных химикатов в продуктах. Такой тест можно легко провести в домашних условиях.

КСТАТИ:

При употреблении нитратов организмом человека разрушается гемоглобин, он уже не способен переносить кислород, вследствие:

– нарушается дыхание клеток и тканей организма;

– накапливается молочная кислота, холестерин;

– резко падает содержание белка.